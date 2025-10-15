COE eleva a 12 las provincias en alerta verde por una vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 12 las provincias en alerta verde, debido a que el informe del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) establece que se esperan incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, por una vaguada más el acercamiento de un sistema frontal.

Las provincias en alerta verde son Monte Cristi, Samaná, Puerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Vega, Duarte y Sánchez Ramírez.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

Asimismo, seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Además, exhortó a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

