El COE declaró alerta verde para las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional ante las condiciones atmosféricas actuales.

Según el INDOMET, un amplio contenido de humedad en la masa de aire y los efectos de una débil vaguada provocan nublados, aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento desde tempranas horas.

El COE coloca 02 provincias y al Distrito Nacional en alerta verde, debido a que el @INDOMET_RDO , establece que un amplio contenido de humedad y los efectos de una débil vaguada sobre el país, generan nublados acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. — COE (@COE_RD) October 12, 2025

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua en las zonas bajo alerta.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más