El COE declaró alerta verde para las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional ante las condiciones atmosféricas actuales.
Según el INDOMET, un amplio contenido de humedad en la masa de aire y los efectos de una débil vaguada provocan nublados, aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento desde tempranas horas.
El COE coloca 02 provincias y al Distrito Nacional en alerta verde, debido a que el @INDOMET_RDO , establece que un amplio contenido de humedad y los efectos de una débil vaguada sobre el país, generan nublados acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.
— COE (@COE_RD) October 12, 2025
Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua en las zonas bajo alerta.
Compartir esta nota