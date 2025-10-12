El COE declaró alerta verde para las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional ante las condiciones atmosféricas actuales.

Según el INDOMET, un amplio contenido de humedad en la masa de aire y los efectos de una débil vaguada provocan nublados, aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento desde tempranas horas.

Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua en las zonas bajo alerta.

