COE declara alerta verde en Valverde por riesgo de crecidas en el río Mao

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió una alerta verde para la provincia de Valverde, ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas en la zona.

La medida fue adoptada en cumplimiento del protocolo establecido entre el COE, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE), luego de que las lluvias registradas durante los últimos seis días elevaran los niveles de humedad en los suelos de la región.

Presa de Monción, en el centro de la alerta

Según el informe del COPRE correspondiente a este domingo, la presa de Monción se encuentra en el nivel 280.16 metros sobre el nivel del mar (msnm), con un caudal de vertido de 16.97 metros cúbicos por segundo (m³/s). Ante esta situación, las autoridades informaron que se procederá a aumentar la generación con las dos unidades del contraembalse, el cual ya se encuentra regulando y produciendo vertidos.

Esta condición motivó la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas, especialmente en los balnearios del río Mao, desde el contraembalse de la presa de Monción hasta la confluencia con el río Yaqué del Norte.

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Las comunidades afectadas

El mapa de alerta publicado por el COE identifica el corredor fluvial que atraviesa la provincia de norte a sur como la zona de mayor riesgo. Dentro de esa franja se encuentran las comunidades de Laguna Salada, Amina y Boca de Mao, localidades que quedan directamente expuestas a posibles crecidas del río Mao y sus afluentes.

La zona de alerta verde abarca desde el contraembalse de la presa de Monción, en el extremo norte de la provincia, hasta el punto de confluencia con el río Yaqué del Norte, en el límite sur.

¿Qué significa la alerta verde?

De acuerdo con la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, la Alerta Verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.

Recomendaciones del COE

El director general del COE, Juan Manuel Méndez García, instó a la población de la provincia de Valverde a:

No cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten alto volumen de agua.

Evitar actividades recreativas en ríos, arroyos y cañadas, incluyendo el uso de balnearios desde el contraembalse de la presa de Monción hasta la confluencia con el río Yaqué del Norte.

Mantenerse atentos a los boletines oficiales del COE.

Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil, incluyendo la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional y los Cuerpos de Bomberos.

Contactar al COE a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC ante cualquier emergencia.

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