COE coloca una provincia en alerta amarilla y mantiene tres en verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó una provincia en alerta amarilla y mantiene tres en verde, debido a que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), establece que las condiciones meteorológicas están dominadas por una vaguada en diferentes niveles de la troposfera al noreste del país.

En ese orden, se encuentra en alerta amarilla la provincia Dajabón. Mientras que, en alerta verde están Puerto Plata, Santiago y Santiago Rodríguez.

El organismo indicó durante la tarde la vaguada junto a los efectos locales, provocarán incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales, que podrán ser de moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

