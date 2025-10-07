COE coloca tres provincias en alerta verde por onda tropical

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó tres provincias en alerta verde, debido a que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que parches nubosos desprendidos de una onda tropical ubicada sobre Puerto Rico llegan al territorio dominicano.

Las provincias en alerta verde son Santiago, Dajabón y Santiago Rodríguez.

El organismo explicó que los parches nubosos que se unirán a la inestabilidad generada por una vaguada para provocar nublados, aguaceros locales de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En ese orden, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

También exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica, navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

Asimismo, instruyó a los organismos de protección civil en la costa atlántica, tomar las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a mar de fondo, posible rompientes y corrientes de resaca.

