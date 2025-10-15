COE coloca seis provincias en alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó seis provincias en alerta verde, debido a que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que una vaguada prefrontal comenzará a incidir de forma paulatina, incrementando la nubosidad y generando aguaceros que pueden ser moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas.
Las provincias en alerta verde son Monte Cristi, Samaná, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez.
En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.
