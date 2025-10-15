El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó seis provincias en alerta verde, debido a que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que una vaguada prefrontal comenzará a incidir de forma paulatina, incrementando la nubosidad y generando aguaceros que pueden ser moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas.

Las provincias en alerta verde son Monte Cristi, Samaná, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

COE coloca seis provincias en alerta verde

EN ESTA NOTA

Alerta verde COE INDOMET

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más