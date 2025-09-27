COE: 11 provincias en alerta amarilla y 14 en verde por las lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) redujo el nivel de alerta para diversas provincias, manteniendo 11 bajo aviso amarillo y 14 en alerta verde, por el paso de una activa onda tropical por el territorio nacional.

Las provincias en alerta amarilla son Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, María Trinidad Sánchez, San Juan, Monte Plata, Pedernales, Peravia y Barahona.

Mientras que en alerta verde están Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Dajabón, San Pedro de Macorís, Independencia, Samaná, Santiago, Bahoruco, Duarte, El Seibo, La Romana, La Altagracia y Hato Mayor.

La entidad descontinuó el aviso de alerta verde para Sánchez Ramírez, Montecristi, Santiago Rodríguez,

Valverde, Espaillat y Puerto Plata.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El COE indicó que, aunque la inestabilidad asociada a los efectos indirectos del potencial ciclón tropical 9 que continua alejándose del país, en horas de la mañana se espera que las precipitaciones continúen moviéndose, sobre todo en poblados de Pedernales, Barahona, Azua y Peravia.

Asimismo, señaló que después del mediodía, el calor asociado al ciclo diurno, favorecerá incrementos de la nubosidad, acompañados de aguaceros que podrían ser fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

Ayer, las torrenciales lluvias registradas en las últimas horas han dejado inundadas 511 viviendas, desplazadas 2,555 personas y otras 600 mil quedaron sin el servicio de agua potable, según un recuento preliminar de las autoridades, que también informaron de 26 personas trasladadas a los albergues.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, pidió a la población a no descuidarse ni cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten alto volumen de agua y atender las recomendaciones de los organismos de socorro.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más