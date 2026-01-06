El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) expresó su cercanía espiritual y solidaria con el pueblo venezolano ante el complejo escenario político y social que atraviesa la nación suramericana, haciendo un llamado a la oración ferviente, al diálogo responsable y al mantenimiento de la paz social.

El presidente de Codue, pastor Feliciano Lacen, aseguró que la organización se une espiritualmente a sus hermanos en Venezuela para pedir a Dios serenidad, sabiduría y fortaleza para todo el pueblo venezolano.

“Como sabemos, Venezuela atraviesa un momento muy difícil y complejo, donde reconocemos que es un problema diplomático de Estado. Por lo que esperamos que se respete el debido proceso a nivel internacional, que sea lo más pacífico posible donde no haya pérdidas de vidas humanas, en esta transición la cual vive nuestro pueblo hermano, por lo que nosotros como comunidad de fe estaremos vigilantes de los procesos y en oración para que todo ocurra con calma y en paz”, enfatizó Lacen Custodio.

“Unamos nuestra voz en oración y nuestro corazón solidario por todos los pueblos que viven en medio de conflictos, situaciones que generan incertidumbre y sufrimiento para nuestros hermanos en distintas partes del mundo”, expresó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Como entidad cristiana, Codue manifestó que los pueblos de habla hispana comparten profundos lazos históricos, culturales y espirituales, y que Venezuela no es la excepción, razón por la cual observa con preocupación la incertidumbre que vive ese país hermano.

En ese contexto, el consejo evangélico eleva un llamado a Dios para que conceda a todos los venezolanos serenidad, sabiduría y fortaleza en medio de los momentos de tensión social que enfrentan. Asimismo, exhortó a vivir intensamente la esperanza y a mantener una actitud de oración constante por la paz en los corazones y en la sociedad.

“Es nuestro deseo y oración constante a Dios todopoderoso que las manos se abran para el encuentro, la ayuda mutua y la reconciliación. Estaremos pidiendo además por sabiduría, guía y discernimiento, para que en medio de las decisiones de todos los involucrados basadas en el contexto actual se promueva la justicia, la paz, la tranquilidad, protección para la nación y sus familias; orientadas al bienestar integral del pueblo y a la preservación de la paz social”, añadió Feliciano Lacen.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más