El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) manifestó su respaldo a la activación de la comisión contemplada en la Ley 16-26 para revisar expedientes de personas y empresas que reclaman pagos pendientes al Estado.

La organización sostuvo que la puesta en funcionamiento de ese mecanismo permitirá evaluar reclamaciones que, según indicó, llevan años sin una solución definitiva y sin un procedimiento institucional para su revisión.

De acuerdo con el gremio, la comisión tiene la responsabilidad de analizar y validar los expedientes relacionados con obligaciones económicas reclamadas al Estado, a fin de determinar cuáles cumplen con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

El CODIA consideró que la aplicación de la Ley 16-26 puede contribuir a transparentar el proceso de revisión de las deudas y ofrecer mayor claridad sobre el estatus de los casos presentados por profesionales y empresas vinculados al sector de la construcción.

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La entidad señaló que la comisión representa una vía formal para la evaluación técnica y jurídica de las reclamaciones, así como para la eventual determinación de compromisos económicos reconocidos por el Estado.

Asimismo, expresó la expectativa de que los trabajos de verificación y análisis de los expedientes avancen con rapidez, de manera que los reclamantes puedan obtener respuestas sobre procesos que, en algunos casos, permanecen pendientes desde hace varios años.

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