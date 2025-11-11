Encabezado por el presidente Luis Abinader, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) concluyó este martes la primera ronda de vistas públicas a los candidatos a ocupar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), en la que entrevistó a 21 abogados, entre estos diez jueces del Poder Judicial y miembros del Ministerio Público.

Nancy Salcedo, miembro y secretaria del Consejo, calificó esta fase como un elemento vital para validar que aquellos que resulten escogidos, cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y el reglamento.

El CNM indicó que las vistas públicas continuarán este viernes 14 y martes 18 en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. con 21 entrevistas en cada jornada. La última ronda se llevará a cabo el jueves 20, con otros 20 postulantes, para un total de 83 candidatos convocados.

De acuerdo con el cronograma, se prevé que, a finales de mes, el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna para sesionar y seleccionar a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral que hayan cumplido con los requisitos constitucionales y legales, quienes posteriormente serán juramentados.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entre los requisitos se detalla un mínimo de 12 años en el ejercicio de la profesión y 35 años de edad. En el caso del Tribunal Superior Electoral, se exige, además, un conocimiento especializado en derecho electoral y derecho público.