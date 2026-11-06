La empresa de telecomunicaciones Claro informó este viernes sobre una avería parcial que está provocando interrupciones en sus servicios de internet fijo y móvil en distintas zonas de República Dominicana.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la compañía explicó que algunos de sus clientes están experimentando dificultades para conectarse a internet, tanto desde sus hogares como a través de dispositivos móviles.

Claro indicó que su equipo técnico trabaja de manera acelerada para solucionar el inconveniente y restablecer los servicios en el menor tiempo posible.

La empresa también ofreció disculpas a los usuarios afectados por las interrupciones y agradeció su comprensión mientras avanzan los trabajos para normalizar la conexión.

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La compañía no precisó las causas que originaron la avería, tampoco informó cuántos usuarios han resultado afectados ni ofreció un horario estimado para la normalización completa de los servicios.

La incidencia afecta tanto la conexión fija como la móvil, por lo que los clientes podrían experimentar dificultades para navegar por internet mientras continúan los trabajos técnicos.

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