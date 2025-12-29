Ante la crisis de agua potable, tras la explosión de una tubería de 60 pulgadas de conducción de agua cruda en la comunidad La Zanja, municipio Sabana Iglesia, ciudadanos acuden a la avenida Circunvalación Sur, frente a la sede de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), para abastecerse.

Desde las primeras horas de este lunes 29 de diciembre de 2025, cientos de ciudadanos desfilan en vehículos con decenas de envases para llenarlos y suplir sus necesidades.

Denuncian que han estado sin el servicio de suministro de agua potable en sus casas desde el pasado 25 de diciembre, cuando explotó la tubería del Acueducto Cibao Central, que suple las provincias Santiago y Espaillat.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Además de los ciudadanos que procuran agua potable, en la sede de abastecimiento de la Coraasan ha aumentado la cantidad de camiones de administración privada que son llenados aquí para distribución de pago en los barrios, urbanizaciones y empresas.

Según datos de los conductores de los camiones, el costo de distribución es desde RD$ 2,500.00 en adelante y varía el precio según la distancia.

Este servicio de distribución de agua potable en camiones es independiente de la repartición gratuita que ha anunciado la gerencia de la Coraasan.

Algunos de los ciudadanos consultados también denuncian que la distribución de los camiones por parte de las autoridades no ha estado llegando de manera regular.

Oficial

“Continuamos avanzando en el proceso de encofrado para posteriormente vaciar el hormigón armado sobre el tramo de tubería sustituida de 60 pulgadas en La Zanja, en Sabana Iglesia, la cual resultó afectada el 25 de diciembre”, ha anunciado hoy la gerencia de la Coraasan.

Las autoridades aseguran que este trabajo aportará mayor estabilidad y resistencia al tramo de esta línea, que lleva el agua a las plantas potabilizadoras.

“Seguiremos trabajando en jornada continua hasta concluir los trabajos y poder restablecer el servicio de agua potable en los sectores afectados”, ha dicho la Vicaría de la Coraasan.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más