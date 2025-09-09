La Dirección General de Migración (DGM) informó el martes el fallecimiento de una ciudadana haitiana que residía de manera irregular en el país. La mujer fue detenida en La Vega por agentes de control migratorio y trasladada al Centro de Retención de Haina, donde posteriormente falleció.

Según el informe del médico de turno, el diagnóstico preliminar indica paro cardiorrespiratorio, cuyo origen está pendiente de investigación, según indica un comunicado de prensa de la institución.

La señora Gedilia Lonzandieu, de 36 años, se sintió mal al llegar al centro y fue llevada por su pareja al dispensario médico, donde recibió atención. Luego, se le ofrecieron alimentos y agua en el comedor.

Pero minutos después, sufrió una crisis de ansiedad con palidez, sudoración y signos de deshidratación. De inmediato, un equipo médico integrado por tres médicos y un enfermero la asistió e inició maniobras de estabilización, mientras preparaba su traslado al Hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal. Sin embargo, falleció cuando la trasladaban a la ambulancia, según informaron las autoridades.

La Subdirección Regional de Investigaciones de la Policía Nacional en Haina, representada por el teniente Miguel Contreras Osoria, acudió al lugar y confirmó el deceso. El cuerpo fue levantado con la autorización de la procuradora fiscal de San Cristóbal, Patricia Durán, y el médico legista forense Cándida Correa Mieses, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para los fines legales y de investigación correspondientes.

La Dirección General de Migración declaró que lamenta este incidente y manifiesta su solidaridad con los familiares de la persona fallecida, reiterando su disposición a colaborar plenamente con las autoridades en todas las investigaciones pertinentes.