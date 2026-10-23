El choque registrado la mañana de este viernes en la avenida Circunvalación de Santo Domingo dejó cinco personas fallecidas, en un accidente en el que se vieron involucrados dos automóviles Kia K5 y un Toyota Corolla, próximo al acceso al aeropuerto El Higüero.

Entre las personas identificadas figuran Francisco González, señalado como presunto conductor de uno de los vehículos; Miledis de la Cruz y Leiny Pérez, quien, según las informaciones preliminares, pertenecía a la Policía Nacional y estaba embarazada. También se ha mencionado a un joven conocido como Aneudis, mientras que el nombre de la quinta víctima no ha sido confirmado públicamente.

De acuerdo con los datos disponibles, los fallecidos eran oriundos del distrito municipal Los Botados, en el municipio de Yamasá, provincia Monte Plata.

Según informaciones, uno de los automóviles habría estado prestando servicio como transporte público y llevaba pasajeros al momento del impacto. Sin embargo, este dato permanece pendiente de confirmación por parte de las autoridades.

Al lugar se presentaron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), miembros de la Policía Nacional y equipos del Cuerpo de Bomberos y de la Defensa Civil para atender la emergencia.

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Por el momento, no se ha divulgado un reporte oficial que detalle la secuencia del accidente o establezca las causas del choque. Se espera que las autoridades ofrezcan información adicional sobre las circunstancias del hecho y confirmen los datos de las víctimas.

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