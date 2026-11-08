El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) presentó explicaciones y medidas correctivas frente a las 22 observaciones de la auditoría de la Contraloría General de la República correspondiente a 2024. Tras evaluar la réplica y la documentación remitida, el órgano fiscalizador determinó que seis puntos justificaban modificaciones en el informe y mantuvo los otros 16 para su verificación posterior.

La respuesta del CESAC fue remitida mediante la comunicación del 10 de agosto de 2026, en atención al informe preliminar enviado por la Contraloría el 15 de junio de ese año. La revisión abarcó el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 e incluyó asuntos presupuestarios, bancarios, patrimoniales, de contratación y transparencia.

Por su parte, en su respuesta definitiva, fechada el 28 de agosto de 2026, la Contraloría requirió un plan de acción para las observaciones que permanecieron sin cambios, en un plazo no mayor de 15 días laborables desde la recepción de la comunicación. Debía incluir actividades, responsables, fechas de corrección, medidas de mitigación, indicadores o evidencias de los resultados y una fecha tentativa para la visita del equipo de seguimiento.

El requerimiento se sustentó en el artículo 7 de la Ley 10-07 y el artículo 19 del Reglamento 491-07, citados en la comunicación como base de la obligatoriedad de las medidas de control interno y del desacato por incumplimiento, sin que ello constituyera una declaración de desacato contra el Cesac.

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Los puntos que la Contraloría consideró subsanados

Los seis puntos que la Contraloría calificó como subsanados con posterioridad al informe fueron la subejecución presupuestaria, la ausencia de conciliaciones bancarias mensuales de la Cuenta Única del Tesoro y sus subcuentas, los activos sin codificación de Bienes Nacionales, los vehículos no registrados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), las nóminas no publicadas y las asignaciones de combustible que excedían el 10 % del salario bruto.

Sobre el presupuesto, el Cesac reportó una asignación de mil 451 millones 204 mil 583 pesos y una ejecución de mil 391 millones 569 mil 318 pesos con 17 centavos, con una diferencia de 59 millones 635 mil 264 pesos con 83 centavos.

Al respecto, explicó que la disponibilidad de recursos de captación directa dependía de las recaudaciones y de las cuotas autorizadas por la Dirección General de Presupuesto, y que algunos contratos continuaban ejecutándose durante el ejercicio siguiente.

La institución sostuvo que la variación estaba dentro de los parámetros técnicos que atribuyó a la Dirección General de Presupuesto. La Contraloría aceptó modificar la redacción de esa observación y recogió el porcentaje de 4,29 % consignado en la réplica. Sin embargo, el cálculo sobre el presupuesto asignado arroja una subejecución aproximada del 4,11 % y una ejecución del 95,89 %, frente al 95,71 % indicado por el Cesac.

Respecto de las conciliaciones bancarias, el Cesac afirmó que realizó las correspondientes a 2026 y explicó que anteriormente solo elaboraba libros contables para las cuentas manejadas por la Tesorería Nacional. La Contraloría aceptó la explicación y la documentación presentada.

Por otro lado, en materia patrimonial, la entidad informó que solicitó a Bienes Nacionales la codificación oficial de sus activos y que regularizó el registro de los vehículos observados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB). El órgano fiscalizador también aceptó los alegatos y los documentos relativos a ambos puntos.

Sobre transparencia y combustible, el Cesac indicó que la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública recibió las nóminas para su publicación y que incorporó la compensación especial al proceso mensual. Además, afirmó que corrigió las asignaciones de combustible observadas en enero y agosto de 2024. La Contraloría consideró subsanados estos dos puntos y dispuso modificaciones en el informe.

No obstante, la calificación de esos seis puntos como subsanados corresponde a la evaluación de la Contraloría posterior al informe. No significa que las observaciones originales fueran inexistentes ni que todas las medidas se aplicaran durante 2024: la réplica sitúa las conciliaciones bancarias en 2026 y la solicitud de codificación de activos el 31 de marzo de ese año.

Caja chica, cuentas bancarias e ingresos

En relación con los comprobantes incompletos y los recibos provisionales de caja chica fuera del plazo establecido, el Cesac informó que recordó a los responsables la aplicación del manual correspondiente, dispuso el cierre de fondos que no eran necesarios e instruyó la realización de arqueos al menos trimestrales.

Sin embargo, la Contraloría mantuvo ambas observaciones porque, según su evaluación, las evidencias no incluían todos los soportes necesarios, como cheques de reposición y comprobantes definitivos.

En cuanto a las cuentas bancarias no incorporadas al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), el Cesac indicó que dos de las ocho identificadas durante la auditoría estaban fuera del sistema. Señaló que una había sido cerrada y que permanecía pendiente de incorporación una cuenta en dólares. La Contraloría dejó la observación sin cambios, a la espera de verificar la situación.

Para responder a la observación sobre ingresos propios no depositados en la Cuenta Única del Tesoro, la entidad presentó cuadros de ingresos y transferencias. En la cuenta de operaciones reportó entradas por 21 millones 834 mil 751 pesos con 73 centavos y transferencias a la CUT por 21 millones de pesos.

El Cesac explicó que excluyó del resumen los reintegros de cheques porque no los consideraba ingresos extrapresupuestarios. Por separado, señaló que omitió los movimientos correspondientes a combustible y servicios de inteligencia porque eran recursos que ingresaban y egresaban de la cuenta cada mes. La Contraloría mantuvo la observación al señalar que no recibió la información y las evidencias de los cheques emitidos por la cuenta operacional.

Asimismo, la réplica reportó, en la cuenta en dólares, ingresos de 37 mil 36 dólares con 96 centavos y transferencias a la CUT por 149 mil 761 dólares con 48 centavos. Para la cuenta de la escuela consignó ingresos de 519 mil 161 pesos con 75 centavos y transferencias por 11 millones de pesos.

Ahora bien, los cuadros presentan transferencias superiores a los ingresos reportados, pero el texto disponible no detalla los saldos iniciales ni los movimientos completos que permitan explicar esa relación. Estas cifras, por sí solas, no permiten concluir que exista una irregularidad adicional; para aclararlas se requiere revisar los anexos y conciliar las cuentas.

Inventarios y registros patrimoniales

El Cesac atribuyó las inconsistencias de los reportes de inventario a registros anteriores a 2023 que no incorporaban el costo unitario de los artículos en el sistema AFICORE. Afirmó haber regularizado esa información sin que las diferencias afectaran las cantidades físicas almacenadas. La Contraloría mantuvo el hallazgo al considerar necesaria una nueva verificación para corroborar lo presentado.

En cuanto a las diferencias entre los estados financieros, el SIAB y la ejecución presupuestaria, la entidad reconoció montos incorrectos, registros omitidos y clasificaciones inadecuadas de algunos bienes.

Para corregir estas deficiencias, indicó que trabajaba con una plantilla suministrada por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y anunció conciliaciones trimestrales entre las áreas involucradas. La Contraloría mantuvo las dos observaciones relacionadas con estos registros porque el reporte entregado estaba incompleto.

Respecto de los ejemplares caninos utilizados en seguridad aeroportuaria, el Cesac sostuvo que no existía un procedimiento específico de Contabilidad Gubernamental para registrarlos en el SIAB y que recopilaba los datos necesarios para su valoración e identificación. La Contraloría dejó el punto sujeto a seguimiento.

Sobre las donaciones, la institución atribuyó la falta de registro en el SIAB y en los auxiliares de activos fijos a la ausencia de valores de tasación, costos de adquisición y títulos de propiedad. Señaló que trabajaba con las instituciones pertinentes para obtener esa documentación y registrar los bienes. La Contraloría tampoco dispuso cambios en esta observación.

La entidad explicó, además, que realizaba inventarios físicos de mobiliario y equipos de oficina cada año, conforme a su política interna, y anunció que restablecería la frecuencia semestral recomendada por la Contraloría. Esta última mantuvo la observación porque la política aún no se había modificado.

Flotilla y cobertura de seguros

Sobre los vehículos registrados en la Dirección General de Impuestos Internos que no figuraban en la relación de la flotilla entregada a los auditores, el Cesac explicó que tres autobuses estaban en reparación por parte del proveedor y fueron incorporados después.

Añadió que otros 14 vehículos habían sido descargados mediante comunicaciones de Bienes Nacionales y que depuraba los registros de las unidades restantes. La Contraloría dejó este punto pendiente de comprobación.

En cuanto a los seguros, la entidad informó que gestionó la inclusión de vehículos que no figuraban en la póliza y la exclusión de unidades deterioradas fuera de operación. La Contraloría mantuvo las dos observaciones: en la primera señaló que faltaban evidencias relativas a los vehículos observados y, en la segunda, que no se acreditaron las comunicaciones con la aseguradora para corregir la situación.

Arrendamientos y contrataciones

El Cesac reconoció que, al momento de la revisión, no se había formalizado el contrato de arrendamiento de un terreno para instalar equipos de comunicación. Señaló que instruyó a las áreas responsables para que formalizaran mediante contrato los futuros arrendamientos antes de su inicio. La Contraloría mantuvo la observación, pendiente de verificación.

Ante el señalamiento de adjudicaciones a proveedores con participación societaria de servidores públicos superior al límite legal permitido, la entidad sostuvo que los procesos se tramitaron mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, con la documentación presentada por los oferentes.

Asimismo, para futuras adjudicaciones, anunció que reforzaría la revisión de la composición accionaria y de posibles incompatibilidades legales. La Contraloría mantuvo este punto sin cambios y lo dejó sujeto al plan de acción.

Por último, respecto de la diferencia entre el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) y la ejecución real, el CESAC reportó una programación de 296 millones 245 mil 347 pesos con 93 centavos y contrataciones ejecutadas por 241 millones 850 mil 170 pesos. Afirmó que, para aclarar la diferencia, revisó y concilió los registros institucionales. El órgano fiscalizador mantuvo el punto pendiente de verificación.

Los textos revisados no permiten establecer si el Cesac presentó posteriormente el plan de acción ni cuál fue el resultado del seguimiento. Dado que las decisiones recogidas corresponden a la evaluación del 28 de agosto de 2026, no permiten confirmar la situación actual de las observaciones pendientes.