Un incendio consumió este domingo una planta eléctrica instalada en la azotea del Centro Médico de Otorrinolaringología, en la avenida 27 de Febrero, confirmó el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

El fuego, de acuerdo a las informaciones preliminares, se desató tras una explosión y está bajo control.

Los bomberos informaron que pacientes y personal de salud fueron evacuados, mientras sus unidades lucharon contra el incendio.

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Al lugar también se presentaron unidades de la Policía Nacional, del Sistema Nacional de Seguridad y Emergencia 911 y de la Defensa Civil.

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