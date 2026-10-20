Central Romana Corporation, Ltd. entregó 16 viviendas a igual número de empleados y sus familiares, como parte de la etapa final de un proyecto de construcción de 40 casas en la décima etapa del sector Quisqueya, en esta ciudad.

Según la empresa, a lo largo de los años ha donado alrededor de 1,977 viviendas a sus trabajadores en esa urbanización. En total, ha facilitado casas y solares a más de 5,000 empleados y sus familias en distintos sectores urbanizados por la compañía en La Romana.

“Este plan de construcción de viviendas lo hemos mantenido hasta alcanzar nuevas generaciones de empleados, porque en Central Romana creemos que con el bienestar de su gente entonces es posible lograr el bienestar de la empresa. Nos sentimos orgullosos de poder facilitarles un techo propio, porque ustedes se lo merecen”, expresó el vicepresidente ejecutivo de la compañía, Eduardo Martínez-Lima, durante el acto de entrega de los contratos de donación.

La empresa indicó que la iniciativa busca contribuir a las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Entre los beneficiarios hay empleados con hasta 52 años de servicio activo en la compañía.

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Para completar las terminaciones de cada vivienda, Central Romana ofrece a los empleados un préstamo sin intereses de RD$300,000, destinado a cubrir los detalles finales de las casas.

Cada vivienda tiene una superficie de 65 metros cuadrados, distribuidos en galería, sala-comedor, cocina, baño y tres dormitorios. La construcción estuvo a cargo de la empresa Constructora Isidor Fernández e incluye techo de hormigón armado con impermeabilización, muros recubiertos, instalaciones sanitarias y eléctricas, suministro de agua potable y pisos de hormigón pulido.

El proyecto también contempla las infraestructuras y los servicios exteriores, entre ellos las redes de agua y saneamiento, el suministro eléctrico, las aceras, los contenes, las calles asfaltadas y el sistema de recolección de aguas pluviales.

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