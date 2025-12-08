El superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, dijo que el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), llama a fortalecer la institucionalidad y la lealtad al país y a la necesidad de la gente.

Asimismo, dijo que este caso habla de la necesidad de mejorar los controles, que es el gran desafío.

Ceara Hatton recordó que fue la Superintendencia quien dio la voz de alarma sobre la situación de Senasa, y qué hay que esperar la medida de coerción, por lo que ahora no es prudente decir algo más.

“Todo lo que nosotros teníamos lo llevamos a la Procuraduría para que ellos lo utilizaran como ellos entienden que debe utilizarse”, indicó el funcionario.

Al preguntarle sobre el hecho de que Seguro Nacional de Salud hace cinco años era una institución fuerte, el economista se limitó a decir : "hay gente que se aloca".

El Ministerio Público puso en marcha este fin de semana la Operación Cobra, proceso de judicialización para obtener sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Senasa.

El operativo ya incluyó el arresto de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa, junto a otras siete personas acusadas de integrar una red que habría defraudado a la ARS pública por miles de millones de pesos.

