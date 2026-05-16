El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, Jesús Castro Marte, expresó preocupación por el aumento de los accidentes de tránsito en la provincia La Altagracia y reclamó una respuesta coordinada de las autoridades para enfrentar la situación.
A través de una publicación en la red social X, el religioso señaló que el exceso de velocidad, el uso del celular mientras se conduce y la negativa de muchos conductores a utilizar el cinturón de seguridad continúan provocando accidentes que afectan a numerosas personas en la provincia.
Castro Marte consideró que la situación obliga a las instituciones competentes a adoptar medidas conjuntas e impulsar campañas de educación vial desde las escuelas.
“Hace falta políticas públicas efectivas desde el INTRANT y la DIGESETT para salvar vidas y garantizar la convivencia segura en nuestras calles de Higüey”, expresó el obispo.
Asimismo, planteó la necesidad de aumentar la cantidad de agentes y equipos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), así como instalar cámaras de seguridad y semáforos en intersecciones y salidas de la ciudad.
El religioso también llamó la atención sobre las carreras clandestinas de motocicletas que, según afirmó, realizan diariamente jóvenes sin experiencia, y pidió detener esa práctica para evitar más tragedias.
“¡Digamos sí a la vida y no a los accidentes de tránsito!”, concluyó el obispo en su mensaje.
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