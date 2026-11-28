El obispo Jesús Castro Marte llamó a los sectores políticos, al Estado y a los gremios a revisar sus actuaciones en el sistema educativo dominicano y advirtió que los conflictos de intereses no deben afectar el aprendizaje de los estudiantes.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el religioso se refirió al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, y sostuvo que ningún grupo de poder actúa por sí solo, sino que necesita aliados.

"El 4 % del PIB destinado a la educación no puede convertirse en un espacio de disputas entre intereses gremiales y políticos", expresó Castro Marte.

El obispo señaló que esos recursos deben tener como propósito garantizar el aprendizaje de niños, adolescentes y jóvenes, sin dejar de reconocer y dignificar la labor de los maestros.

Asimismo, consideró necesario investigar cualquier acto de corrupción relacionado con la construcción de escuelas y dejar atrás las huelgas que, según afirmó, perjudican el aprendizaje de los estudiantes.

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"La educación dominicana necesita menos confrontaciones y más responsabilidad. No podemos seguir hipotecando el futuro de nuestros niños", manifestó.

Castro Marte concluyó su mensaje con un llamado a colocar al estudiante en el centro de las decisiones del sistema educativo y a priorizar una educación de calidad.

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