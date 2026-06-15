Los hermanos Espaillat llegaron bajo custodia a la sala de audiencias donde escucharán la decisión del juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien determinará si existen pruebas suficientes para enviar el caso a juicio de fondo.

La tragedia ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo de la discoteca Jet Set colapsó mientras el merenguero Rubby Pérez ofrecía una presentación artística. El derrumbe se produjo alrededor de las 12:44 de la madrugada y atrapó a cientos de personas bajo toneladas de hormigón y estructuras metálicas.

Según videos de vigilancia incorporados a la investigación, minutos antes del colapso se observaban filtraciones de agua en distintas áreas del establecimiento. El hecho desencadenó una amplia operación de rescate y provocó conmoción en todo el país.

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El desplome dejó 236 fallecidos y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en una de las mayores tragedias registradas en la historia reciente de la República Dominicana. Familiares de las víctimas y sobrevivientes permanecen atentos a la decisión judicial que definirá el futuro del proceso penal.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más