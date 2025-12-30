Al cierre del 2025, el director ejecutivo de Casa Abierta, el psicólogo Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, denunció que las autoridades dominicanas mantienen una política de drogas "aferrada al pasado" que prioriza la persecución sobre la salud pública y los derechos humanos.

En un balance crítico del año, de la Rosa Hidalgo desmintió la imagen internacional de la República Dominicana como un "referente regional" en la lucha contra las drogas. Según el directivo, esa visión de éxito es un "secreto de Estado" que no coincide con la realidad de las comunidades vulnerables, donde se sigue aplicando la estrategia de "barrer debajo de la alfombra".

El director de Casa Abierta fue enfático al señalar que, durante 2025, los usuarios de sustancias psicoactivas han sido tratados como "los leprosos de nuestros tiempos". Denunció que las cárceles dominicanas continúan abarrotadas de jóvenes cuyo único delito es la posesión para consumo o delitos no violentos vinculados a su situación.<

"Las personas procesadas por simple posesión son, en su mayoría, jóvenes de comunidades pobres, cuyo único 'delito' es ser pobres y usuarios. Estas personas deben estar con sus familias", afirmó el psicólogo, citando la máxima de Juan Pablo Duarte: "Sed justos lo primero, si queréis ser felices".

"¡Señor Presidente Luis Abinader, corrija esta injusticia!", expresó el director de Casa Abierta, al reiterar su propuesta, planteada desde 2016, de despenalizar la posesión simple y enfocar los recursos en la ciencia de la prevención y el tratamiento.

La entidad lamentó que, a lo largo de 2025, el Estado ignorara sistemáticamente los reclamos de las instituciones que trabajan en la reducción de la demanda, las cuales operan en condiciones precarias y sin el apoyo oficial necesario.

De cara al nuevo año, Casa Abierta se comprometió a seguir demandando una transición hacia políticas públicas basadas en la salud y no en ideologías ultraconservadoras o mitos.

"En los países donde el liderazgo político ha tomado estas decisiones, no se han cumplido los designios apocalípticos. ¿A qué temen las autoridades dominicanas?", cuestionó de la Rosa Hidalgo, instando al Gobierno a abandonar la "abulia política" y abrirse a la ciencia y la humanidad en 2026.

