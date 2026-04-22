Como “Un peligro a la vista de todos”, definieron los habitantes el grave deterioro que representa la calle Primera en el sector que lleva el nombre del extinto líder político José Francisco Peña Gómez, en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

A pesar de las denuncias sobre varios accidentes y el colapso de la vía tras las últimas lluvias, el clamor ciudadano sigue sin haber llamado la atención de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Manuel Carrasco, residente en el sector, dijo que lunes dos personas cayeron en el precipicio que se ha formado por el derrumbe de la mencionada vía: “Hemos compartido por las redes sociales el deterioro y el peligro que representa transitar por esta calle a cualquier hora del día”.

Carrasco sostuvo que de colapsar la calle Primera del sector José Francisco Peña Gómez se quedarán incomunicadas otras barriadas como son Los Cocos, La Loma y Mejoramiento Social.

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Mientras que Josefina de la Rosa precisó que teme por la cantidad de estudiantes que se desplazan por la referida calle a la escuela básica Gregorio Santos, al Centro de la primera Dama (Nidos de Esperanza), al liceo general Gregorio Luperón, así como todos los transeúntes que reciben servicio en el Hospital Rodolfo de La Cruz Lora.

En ese sentido, De la Rosa hizo un llamado de atención a las autoridades para atender el colapso progresivo de la calle principal del kilómetro 28, por donde transitan cientos de personas, por lo que se necesita la urgente intervención para evitar pérdidas humanas.

La dama afirmó que en desde la pasada semana varias personas han caído al precipicio, la mayoría en motocicletas, pero que, el mayor temor son los estudiantes que pasan a las escuelas por dicha vía, debido a que están en peligro constante.