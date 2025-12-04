La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) presentó este jueves el proceso CAASD-CCC-SO-2025-0001, correspondiente al sorteo de obras para la construcción y electrificación de pozos en el Distrito Nacional y esta provincia.

La institución explicó, que el procedimiento contempla 28 lotes de obras distribuidos en los sectores del Noroeste y Suroeste del Gran Santo Domingo, durante el acto, que contó con la presencia de representantes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), la Dirección General de Integridad Gubernamental (Digeig) y Contrataciones Públicas (DGCP).

A través de una nota de prensa, la CAASD señaló que ejecutarán trabajos de perforación, electrificación e instalación de equipos de bombeo. Esto con el propósito de mejorar el abastecimiento y distribución de agua potable, así como fortalecer la capacidad de respuesta a las zonas de mayor vulnerabilidad en la demarcación.

En ese sentido, explicó que la iniciativa, cuya inversión estimada por más de RD$293,088,552.70, forma parte del plan de ampliación y modernización del sistema de pozos que impulsa la institución, a través del Plan de Zona, orientado a garantizar un servicio más eficiente, estable y sostenible para miles de familias del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Asimismo, detalló que las obras abarcan las localidades de Gualey, Simón Bolívar, 24 de abril, Las Cañitas, Cristo Rey, La Agustina, Villa Agrícola, Los Girasoles, Arroyo Hondo, Herrera, Engombe, Olimpo, entre otros sectores.

De igual modo, la CAASD puntualizó que el sorteo se llevó a cabo bajo el marco del Reglamento 416-23 sobre Compras y Contrataciones Públicas, asegurando transparencia, participación equitativa y fortalecimiento del ejercicio profesional. Asimismo, destacó la presencia de veedores invitados, incluyendo representantes del Codia, la Digeig y el oficial de cumplimiento asignado por Contrataciones Públicas.

“Con este proceso garantizamos que las oportunidades lleguen de manera justa a los profesionales y empresas del Gran Santo Domingo, al tiempo que avanzamos en nuestro compromiso de llevar agua de calidad a más comunidades”, afirmó la entidad estatal.

La Corporación precisó que el sorteo será adjudicado mediante selección aleatoria entre los oferentes habilitados, al tiempo de especificar que cada participante podrá resultar ganador de un solo lote, siempre que exista la cantidad mínima requerida de oferentes, promoviendo así una distribución equilibrada de las oportunidades.

Finalmente, la CAASD reafirmó su compromiso de continuar desarrollando proyectos que fortalezcan la infraestructura hídrica, eleven la calidad del servicio y contribuyan al bienestar de la población.

