'¡Borrón y cuenta nueva!': PN y diputada Millys Martínez dan por superado impasse tras incidente en Elías Piña

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada por Elías Piña Millys Johanna Martínez Morillo acordaron dar por superado el impasse surgido luego del incidente que involucró a la legisladora y varios agentes policiales en esa provincia.

Durante un encuentro celebrado este jueves, ambos abordaron lo ocurrido y acordaron continuar sus relaciones sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y la colaboración institucional, según informó la Cámara de Diputados.

La reunión pone fin al enfrentamiento público entre las partes, a una controversia que comenzó el pasado domingo durante una intervención policial en una estación de combustibles de Elías Piña, donde se desarrollaba una actividad con música y expendio de bebidas alcohólicas.

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El incidente que originó el conflicto

Tras lo ocurrido, comenzaron a circular imágenes de un forcejeo entre la diputada y miembros de la Policía. La institución anunció entonces una investigación y el director policial dispuso que el inspector general, Martín Tapia Sánchez, se trasladara a la provincia para entrevistar a los involucrados y establecer las circunstancias del hecho.

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La Policía sostuvo que Martínez no había sido apresada, aunque informó que investigaría específicamente la actuación de los agentes y que, de comprobarse excesos o violaciones de los reglamentos, se adoptarían las medidas correspondientes.

Martínez, por su parte, denunció posteriormente ante la Cámara de Diputados que había sido víctima de agresión y abuso de autoridad.

Según relató la legisladora, el conflicto comenzó cuando agentes intervinieron por la música que se reproducía desde un vehículo durante las fiestas patronales de Comendador. Afirmó que el joven involucrado obedeció la orden de apagar la música, cerró el vehículo y se retiró, pero posteriormente habría sido interceptado por los policías.

Martínez defendió su intervención al considerar que el joven podía estar en peligro y manifestó ante sus colegas que actuaría nuevamente de la misma manera si entendía que una persona de su comunidad necesitaba su intervención.

Diputados abandonaron el hemiciclo en solidaridad

El caso escaló hasta la Cámara de Diputados el martes, cuando Martínez utilizó un turno para pedir al presidente Luis Abinader una investigación exhaustiva e imparcial y reclamó que fueran establecidas las responsabilidades correspondientes.

Durante su intervención también cuestionó a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, por no haberse pronunciado sobre lo ocurrido.

“Ministra Faride Raful, su silencio duele. Usted es mujer. Usted fue legisladora. Hablaba mucho de derechos. Hoy calla y su silencio lastima a quienes esperamos de usted”, expresó Martínez.

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Tras finalizar su intervención, la diputada abandonó el hemiciclo y numerosos legisladores de distintas bancadas hicieron lo mismo en solidaridad con ella. La salida dejó la sesión sin el cuórum necesario para continuar los trabajos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, deploró posteriormente la decisión de sus colegas y sostuvo que el incidente no justificaba interrumpir las labores legislativas.

“Ante una situación mal hecha no debemos responder con otra mal hecha”, manifestó Pacheco, quien convocó posteriormente una nueva sesión para conocer la agenda que había quedado pendiente.

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Acuerdan dejar atrás el impasse

Dos días después de aquella protesta en el Congreso, Rodríguez García y Martínez sostuvieron el encuentro divulgado este jueves, en el que ambas partes acordaron dar por superada la situación.

La información difundida sobre la reunión no precisa si el acuerdo alcanzado entre la diputada y el director policial modifica el curso de la investigación interna anunciada inicialmente para determinar la actuación de los agentes involucrados.

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