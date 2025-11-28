El Black Friday, también conocido como Viernes Negro, se celebra hoy viernes 28 de noviembre, en República Dominicana, con una alta actividad comercial y gran expectativa entre los consumidores.

La fecha, adoptada localmente como parte de la asimilación de tradiciones estadounidenses como Halloween y Acción de Gracias, marca uno de los días de mayor movimiento de compra del año.

Los establecimientos habilitaron ofertas en electrodomésticos, tecnología, moda y otros segmentos, previendo un incremento del flujo de clientes durante todo el día.

Expertos en finanzas personales advierten que, pese a los descuentos, el Viernes Negro implica riesgos de sobreendeudamiento si no se compra con planificación.

También alertan sobre potenciales publicidades engañosas y estafas en plataformas digitales, especialmente en sitios que no cuentan con mecanismos de verificación segura.

Aunque el Black Friday puede facilitar la adquisición de productos de primera necesidad a precios más bajos, recomiendan priorizar compras esenciales y evitar decisiones impulsivas.

