El Banco BHD presentó los resultados de su estrategia de sostenibilidad, una iniciativa que forma parte de su gestión corporativa desde hace más de 15 años y que impacta áreas clave como salud, educación, mujeres, mipymes, infraestructura resiliente y energías renovables.

Durante su participación en el II Foro Regional de Reputación Corporativa Merco 2026, Josefina Navarro, vicepresidenta senior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, destacó que la sostenibilidad está integrada al modelo de negocio de la entidad y respaldada por una estructura formal de gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG).

Igualdad de género

En materia de igualdad de género, la institución resaltó los avances de su Estrategia de Género BHD, que incluye programas como la Academia de Liderazgo para Mujeres, mentorías femeninas, iniciativas de maternidad y conciliación laboral, además de una representación femenina del 50 % en la alta dirección.

Como resultado de estas acciones, el banco informó que ha destinado RD$31,952 millones en financiamiento para mujeres y ha impulsado la apertura de más de 106,000 cuentas femeninas, fortaleciendo la inclusión financiera y el desarrollo económico sostenible.

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Asimismo, la entidad reportó importantes avances en cultura ética y cumplimiento normativo. Más de 6,000 colaboradores han recibido capacitación en ética, prevención de riesgos y antisoborno, mientras que el programa de voluntariado corporativo reúne a más de 900 participantes, acumulando 4,620 horas de servicio y 192 intervenciones sociales y ambientales.

Ambiente laboral

El informe también refleja indicadores positivos en el ambiente laboral, con un 91 % en el Índice General de Clima Organizacional, 92 % de satisfacción con el liderazgo y una tasa de rotación voluntaria de apenas 6.5 %.

En el ámbito ambiental, BHD informó la aprobación de US$79.7 millones para proyectos de energía renovable y desembolsos por US$54.8 millones durante 2025. Además, cuenta con 5,541 paneles solares y 42 plantas fotovoltaicas, infraestructura que ha contribuido a evitar la emisión de más de un millón de kilogramos de dióxido de carbono (CO₂).

Durante el foro, Navarro afirmó que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de la institución, razón por la cual el banco publica anualmente su informe de sostenibilidad y mantiene la implementación de los Principios de Banca Responsable.

El II Foro Regional de Reputación Corporativa Merco 2026 reunió en Santo Domingo a líderes empresariales, expertos y profesionales de la comunicación estratégica de Centroamérica, República Dominicana, Colombia, Perú y México para debatir sobre liderazgo corporativo, sostenibilidad, talento, transformación digital e inteligencia artificial.

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