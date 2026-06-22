El Banco de Reservas y sus empresas filiales fueron reconocidos con cuatro galardones por la prestigiosa revista internacional World Finance, entre ellos el de Mejor Grupo Bancario de la República Dominicana. La publicación destacó que la Familia Reservas se mantiene a la vanguardia mediante un amplio portafolio de productos, servicios y programas especializados.

Asimismo, World Finance distinguió a Banreservas como Mejor Banco de Inversión, Mejor Gobierno Corporativo y Mejor Banco Comercial, reconocimientos que resaltan la fortaleza financiera, la diversificación geográfica y de negocios de la entidad, así como su capacidad de adaptación ante entornos económicos complejos.

Al valorar estos reconocimientos, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que constituyen un reflejo de la solidez de la gestión institucional y del respaldo permanente que el banco brinda a los sectores productivos que impulsan el crecimiento económico y la generación de empleos en el país.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera. Foto: Fuente externa/Acento.com.do

Aguilera también destacó la dedicación de los miles de colaboradores que, desde las distintas áreas de la institución, trabajan con compromiso para ofrecer la mejor experiencia a los millones de clientes que encuentran en Banreservas soluciones financieras innovadoras y adaptadas a sus necesidades.

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Criterios de evaluación

Para otorgar el reconocimiento como Mejor Grupo Bancario, la publicación tomó en cuenta la visión de futuro de Banreservas y sus empresas filiales frente a las condiciones del mercado. En tanto, para el premio Mejor Banco de Inversión, valoró la calidad del asesoramiento financiero y la capacidad de la entidad para ofrecer soluciones estratégicas a clientes corporativos e institucionales en escenarios complejos o cambiantes.

Respecto al reconocimiento como Mejor Gobierno Corporativo, la revista consideró que Banreservas se ha mantenido a la vanguardia en la respuesta a los desafíos que enfrenta la sociedad, evidenciando su compromiso mediante la implementación de prácticas responsables en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG).

En esta categoría, World Finance reconoce a las instituciones que colocan los intereses de la sociedad en el centro de sus estrategias y decisiones. Además, evalúa aspectos fundamentales como la transparencia, la responsabilidad y la equidad, pilares esenciales de una sólida gobernanza corporativa.

En cuanto al premio Mejor Banco Comercial, la revista valoró el liderazgo de Banreservas y el desarrollo de experiencias digitales integrales que amplían la oferta de productos y servicios dirigidos a la banca individual.

Con estos premios, Banreservas consolida su liderazgo dentro del sistema financiero dominicano y reafirma su compromiso de continuar ofreciendo soluciones innovadoras, cercanas y de alto valor para sus clientes, contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

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