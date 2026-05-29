Un reportaje televisivo producido por el Banco Popular pone el foco en la importancia del bienestar integral dentro del entorno laboral, a partir de experiencias asociadas a la práctica deportiva y su influencia en la rutina de trabajo. El audiovisual muestra cómo la actividad física puede impactar en la dinámica diaria, la colaboración entre equipos y la manera de afrontar la jornada.

A través de testimonios y escenas de entrenamiento y convivencia, el material evidencia que estos espacios no solo fortalecen el estado físico, sino también habilidades que trascienden la cancha: disciplina, comunicación, resiliencia y trabajo en equipo. Según plantea el documental, esos aprendizajes se trasladan al desempeño cotidiano y contribuyen a entornos laborales más cohesionados y productivos.

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