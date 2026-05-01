El Ayuntamiento Municipal de Moca emitió una resolución mediante la cual declara munícipe distinguido al coronel del Ejército de la República Dominicana, ingeniero Juan Manuel Lora de León, en reconocimiento a su integridad moral, su carrera de servicio a la patria y los profundos lazos que unen a su familia con esa comunidad.

La resolución, fundamentada en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, destaca que Lora de León, nacido el 10 de septiembre de 1957, es descendiente directo del heroico coronel Juan María Lora Fernández y de la doctora Dulce Yolanda de León Alíes, de quienes heredó, según el texto oficial, “un legado de inquebrantable disciplina, amor patrio y valores éticos”.

Formación académica y carrera militar

El homenajeado es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y ha desarrollado una extensa carrera dentro del Ejército dominicano, donde alcanzó el rango de teniente coronel por méritos propios.

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El cabildo mocano valoró que su vida profesional refleja “una dedicación al desarrollo nacional y a la vanguardia de los intereses de la nación”.

Vida familiar y arraigo comunitario

La resolución también pondera su vida familiar junto a su esposa, María del Pilar Bueno de Lora, y sus cinco hijos, describiéndolo como “un hombre de principios arraigados en el esfuerzo y la dignidad”.

El documento subraya que los vínculos históricos y afectivos de la familia Lora con Moca hacen de su figura “un baluarte de nuestra identidad y un orgullo para nuestra comunidad”.

Con esta distinción, el ayuntamiento busca exaltar a ciudadanos que, por su trayectoria, sirvan de ejemplo de civismo y vocación de servicio para las presentes y futuras generaciones del municipio espirituano.

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Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más