El Ayuntamiento Municipal de Moca emitió una resolución mediante la cual declara munícipe distinguido al coronel del Ejército de la República Dominicana, ingeniero Juan Manuel Lora de León, en reconocimiento a su integridad moral, su carrera de servicio a la patria y los profundos lazos que unen a su familia con esa comunidad.
La resolución, fundamentada en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, destaca que Lora de León, nacido el 10 de septiembre de 1957, es descendiente directo del heroico coronel Juan María Lora Fernández y de la doctora Dulce Yolanda de León Alíes, de quienes heredó, según el texto oficial, “un legado de inquebrantable disciplina, amor patrio y valores éticos”.
Formación académica y carrera militar
El homenajeado es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y ha desarrollado una extensa carrera dentro del Ejército dominicano, donde alcanzó el rango de teniente coronel por méritos propios.
El cabildo mocano valoró que su vida profesional refleja “una dedicación al desarrollo nacional y a la vanguardia de los intereses de la nación”.
Vida familiar y arraigo comunitario
La resolución también pondera su vida familiar junto a su esposa, María del Pilar Bueno de Lora, y sus cinco hijos, describiéndolo como “un hombre de principios arraigados en el esfuerzo y la dignidad”.
El documento subraya que los vínculos históricos y afectivos de la familia Lora con Moca hacen de su figura “un baluarte de nuestra identidad y un orgullo para nuestra comunidad”.
Con esta distinción, el ayuntamiento busca exaltar a ciudadanos que, por su trayectoria, sirvan de ejemplo de civismo y vocación de servicio para las presentes y futuras generaciones del municipio espirituano.
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