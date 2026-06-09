La mañana del martes 9 de junio de 2026, la empresa de telecomunicaciones Claro Dominicana informó sobre una avería parcial que afecta a sus servicios móviles de voz e internet a nivel nacional. Según comunicados oficiales difundidos por la compañía y reportes de medios locales, la incidencia ha provocado interrupciones en las llamadas y el acceso a internet móvil para una parte de sus clientes.

Aunque no se detallaron las causas técnicas de la falla, Claro confirmó que el problema impacta de forma parcial y que el equipo técnico está trabajando para restablecer los servicios afectados “en el menor tiempo posible”. La recuperación, según la empresa, se está realizando de manera gradual, lo que implica que algunos usuarios podrían experimentar mejoras antes que otros.

La empresa pidió disculpas públicamente por los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión de sus usuarios. Hasta el momento, no se ha informado sobre la cantidad exacta de clientes afectados ni se han precisado plazos concretos para la normalización total del servicio.

Las interrupciones fueron reportadas en distintas regiones del país, aunque la compañía no especificó zonas más afectadas. Usuarios en redes sociales manifestaron dificultades tanto para realizar llamadas como para navegar por internet desde sus dispositivos móviles.

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