La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) reiteraron que la avenida de la Salud estará abierta al tránsito vehicular hasta el jueves 9 de abril en horario continuo.

La medida busca mejorar el flujo vehicular durante estos días, a propósito del cierre de la avenida Independencia, tramo comprendido entre la José Núñez de Cáceres y la San Juan Bautista, en ocasión de los actos por el primer aniversario de la tragedia del Jet Set.

Las instituciones señalaron que, en vista de la apertura al tránsito vehicular, la avenida de la Salud dejaría de ser una vía peatonal durante los días señalados. En ese sentido, solicitó la comprensión de aquellos usuarios que se ejercitan específicamente en la avenida que se encuentra dentro del parque Mirador Sur.

La avenida Independencia estará cerrada al paso vehicular a partir de este lunes a las 9:00 de la noche, extendiéndose dicha norma hasta el próximo jueves al mediodía.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más