El Frente Amplio manifestó su rechazo a la decisión del presidente Luis Abinader de autorizar a los Estados Unidos el uso de espacios en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas bajo el alegato de la “lucha contra el narcotráfico”.

El Frente Amplio calificó la medida como una nueva claudicación del Gobierno ante los intereses militares de Estados Unidos, advirtiendo que esta autorización viola principios esenciales del orden jurídico constitucional, abre brechas peligrosas en materia de soberanía nacional y expone al país a ser utilizado como plataforma en conflictos ajenos, particularmente en el contexto de la creciente confrontación de Washington con Venezuela.

La organización recordó que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0315/15, estableció claramente que acuerdos que otorgan facilidades extraordinarias, inmunidades, privilegios o presencia militar extranjera sin límites claros y sin supervisión efectiva dominicana son inconstitucionales y socavan la soberanía nacional. En dicha decisión, el Tribunal advirtió que permitir la presencia de fuerzas militares de otro país en el territorio dominicano por tiempo indeterminado, o sin control jurisdiccional dominicano, constituye un riesgo directo a la independencia y a la integridad del Estado.

María Teresa Cabrera señaló que, aunque el Gobierno intente presentar este permiso como “limitado y temporal”, constituye un precedente gravísimo.

“No se puede legitimar la entrada de fuerzas militares extranjeras al territorio nacional bajo pretextos ambiguos. Cada vez que la República Dominicana cede territorio, instalaciones, espacio aéreo o facilidades militares, renuncia a una parte de su capacidad soberana. Y ese es un camino sin retorno”, afirmó.

RD no puede involucrarse en conflictos de potencias

La organización política, advirtió que permitir bases logísticas de Estados Unidos en aeropuertos dominicanos, precisamente en un momento de tensión creciente con Venezuela y con declaraciones recientes de altos funcionarios estadounidenses, coloca al país en una posición geopolítica sumamente delicada.

“República Dominicana no puede ser usada como trampolín para operaciones militares, encubiertas o abiertas, contra ningún país de la región. Menos aún contra un Estado con el cual compartimos vínculos históricos, comerciales, migratorios y diplomáticos. El principio de no intervención es pilar de la política exterior dominicana y está claramente establecido en el artículo 3 de la Constitución”, enfatizó el Frente Amplio.

Cabrera reiteró que la lucha contra el narcotráfico no debe utilizarse como excusa, para ponerse al servicio de la agresión a un pueblo hermano.

“La experiencia histórica demuestra que cada vez que se abre una puerta a la injerencia militar de una potencia extranjera, esa puerta nunca vuelve a cerrarse del todo. La defensa de la soberanía no es un gesto nacionalista vacío: es una condición para garantizar los derechos, la paz y la autodeterminación del pueblo dominicano”, afirmó Cabrera.

Finalmente, el partido político demandó al presidente Luis Abinader: revocar de inmediato la autorización otorgada a Estados Unidos, someter cualquier acuerdo o presencia militar extranjera a los controles constitucionales, incluida la autorización del Senado, como establece el artículo 80 de la constitución dominicana y garantizar que RD no sea parte, directa ni indirecta, de operaciones militares contra ningún Estado soberano de la región.

