La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que las autoridades policiales de la provincia La Altagracia activaron desde el fin de semana la búsqueda de un privado de libertad que se evadió del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya.

El privado de libertad Franklin Risel, de nacionalidad haitiana y estatus preventivo, está imputado por homicidio.

La DGSPC explicó, de manera preliminar, que las autoridades del CCR ubicado en Higüey se percataron el sábado de que faltaba un privado de libertad al hacer el conteo matutino.

La alerta se produjo en la celda 18, ubicada en el pabellón C de dicho recinto penitenciario, cuando al llamar por su nombre, el privado de libertad no se encontraba en la celda.

Al preguntar a sus compañeros, estos manifestaron que lo vieron por última vez a la hora de la visita, aunque ningún familiar o allegado se había registrado como visitante del interno.

