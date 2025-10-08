La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Puerto Rico (CBP, en inglés) decomisó 365 libras (165 kilos) de cocaína, valorados en cuatro millones de dólares, en un contenedor en el muelle de San Juan, procedente de República Dominicana, informó este miércoles esa agencia.

La operación fue realizada por agentes del Equipo Antiterrorismo y Contrabando del CBP asignado al puerto de San Juan, quienes encontraron el cargamento durante una inspección aleatoria en uno de los contenedores, según la fuente.

Dentro del contenedor sospechoso los oficiales hallaron ocho bolsos escondidos entre unas estibas, donde se guardaban 149 paquetes en forma de ladrillos que dieron positivo a cocaína.

Al momento, ninguna persona ha sido detenida vinculada con la droga.

"Una vez más, nuestros comprometidos oficiales del CBP demostraron su compromiso para salvaguardar la frontera caribeña prohibiendo la entrada de un gran cargamento de droga", sostuvo el jefe de operaciones de campo de la CBP en Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses, Roberto Vaquero.

"Toda libra de droga ilícita que no caiga en las calles, representa una vida salva y comunidades protegidas del devastador impacto del narcotráfico. Continuaremos aprovechando cualquier recurso e inalcanzable trabajo para asegurar nuestras fronteras en el Caribe y proteger a nuestra gente", agregó.