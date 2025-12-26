Autoridades del Plan Social de la Presidencia y de otras instituciones del Gobierno entregaron hoy ajuares, comida y otras asistencias a las familias afectadas por la explosión de una tubería de 60 pulgadas en la comunidad La Zanja, en el municipio serrano Sabana Iglesia.

Personal de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, del Instituto Nacional de Agua Potable (Inapa) y de la Gobernación entregaron camas, electrodomésticos y alimentos a los afectados por las inundaciones, en tanto que técnicos realizan los levantamientos de lugar para iniciar los trabajos de sustitución de la tubería colapsada.

“Estaremos trabajando sin descanso, día y noche, hasta poder resolver esta situación”, afirmó Wellington Arnaud, director de Inapa; no obstante, los técnicos de Coraasan dijeron que aún no pueden vaticinar una fecha para la culminación de estos trabajos.

Los funcionarios involucrados en la situación que afecta a los moradores de la comunidad La Zanja, en Sabana Iglesia, manifestaron que, mientras se resuelve la falla en la red de distribución de agua, se suplirá el servicio con camiones cisterna a quienes lo requieran.

En presencia del personal del Gobierno, los vecinos afectados reiteraron que habían advertido a las autoridades sobre una posible explosión de la tubería y negaron que hayan construido sus casas encima de la red, como señaló hoy la gobernadora de Santiago, Rosa Santos.

Máximo Laureano