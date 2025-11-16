La Policía en Santiago, notificó que junto al Ministerio Público, investiga la muerte de Jennifer Altagracia Rodríguez De González, de 36 años de edad, fallecida tras ser baleada en un presunto asalto en la Plaza Gómez Díaz Bar & Club, ubicada en la avenida Hispanoamericana.

Desde la Vocería de la Policía en Santiago, se ha reportado que en el evento habría resultado con heridas de balas Juan Carlos Espinal, de 50 de edad y dos presuntos delincuentes que habrían con intentado despojar la mujer de sus pertenencias.

En la nota oficial, la Policía asegura que los presuntos delincuentes atacaron a la mujer mientras estaba en el centro de entretenimiento en compañía de un hombre que era su pareja, a quien las autoridades no identificaron.

Las autoridades policiales investigarían también de la intervención de un oficial de la institución (teniente coronel), que habría actuado en el evento.

Al agente policial, a quien se identifica solo como “un oficial superior fuera de servicio” se le atribuye haber herido con su “arma de reglamento” a los presuntos asaltantes, Yordy Parra López y Luis Ramón Martínez, ambos de 33 años de edad, quienes habrían sido apresados.

Un tercer hombre, solo identificado como “Johan”, habría escapado en un vehículo marca Honda, modelo CRV color gris.

La versión de la Policía da cuenta de que, en el sistema de investigación policial los apresados figuran como sometidos a la justicia en agosto y octubre del 2025 por atraco.

“En la escena, la Unidad de Procesamiento de la Policía Científica colectó 22 casquillos calibre 9mm, un proyectil mutilado y varias prendas de vestir con impactos de bala, entre otras evidencias relevantes para el proceso investigativo”, se lee en la nota difundida por la Policía Nacional.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más