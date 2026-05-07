La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, con sede en Santiago, informó que se encuentran en curso las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de un hombre que fue baleado y cuyo cuerpo fue arrojado a la vía pública desde una motocicleta en movimiento, en la comunidad Don Pedro.

"De acuerdo con el informe preliminar, las circunstancias del suceso aún no han sido esclarecidas, por lo que el caso permanece bajo investigación", indicó la institución pasado el mediodía de este jueves, por medio de su vocera, la cabo Fior D’Aliza Popa Arias.

La víctima no ha sido identificada oficialmente hasta el momento. Las autoridades también informaron que una segunda persona involucrada en el hecho resultó herida de bala.

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Tras el suceso, agentes de la Policía Científica y representantes del Ministerio Público se trasladaron al lugar, procedieron al levantamiento del cuerpo y dieron inicio a la recolección y evaluación de las posibles evidencias.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más