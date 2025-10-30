Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con la Armada y la Fuerza Aérea de la República Dominicana, incautaron 650 paquetes de lo que se presume es cocaína, durante una operación marítima conjunta realizada al sur de Punta Salinas, en el municipio de Baní, provincia Peravia.

Según informó la DNCD, el operativo contó con el apoyo del Ministerio Público y del Comando Sur de los Estados Unidos, logrando interceptar una embarcación tipo Go Fast de unos 32 pies de eslora, equipada con dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno.

Durante la intervención, fueron arrestados dos dominicanos, Robinson Cruz y Desados Lopez Acosta, y decomisados 29 sacos con los 650 paquetes de la sustancia, aproximadamente 650 kilogramos o 1,433 libras, además de 30 garrafones de combustible, dos GPS, una radio marítima, tres celulares y provisiones varias, evidencias que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

1 de 4 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, DNCD 30/10/25 2 de 4 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, DNCD 30/10/25 3 de 4 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, DNCD 30/10/25 4 de 4 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, DNCD 30/10/25

El capitán de navío, Randy Vega Sofaní, destacó que el operativo se realizó en condiciones de mal tiempo y representa “un nuevo golpe a las estructuras criminales”, reafirmando el compromiso de las fuerzas de seguridad dominicanas en la lucha contra el narcotráfico.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por su parte, la Armada aseguró que continuará fortaleciendo el control marítimo para impedir el uso de aguas nacionales por redes criminales, mientras que la Fuerza Aérea, bajo el mando del mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, resaltó la “respuesta rápida y efectiva” de sus unidades aéreas en la detección y seguimiento de la embarcación.

La operación tuvo una duración aproximada de 15 horas, debido a las condiciones climáticas.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existen otros implicados en el frustrado intento de introducir el alijo al país.