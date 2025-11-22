El Gabinete de Transporte informó de que volverá a ejecutar este sábado un plan especial de movilidad por el concierto que ofrecerá, por segunda noche consecutiva, el artista puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de la capital, por el inicio de su esperada gira mundial ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, homónima de su último disco.

En un comunicado, el Gabinete de Transporte reiteró el llamado a utilizar rutas alternas desde las 3:00 de la tarde, entre ellas las avenidas México, Abraham Lincoln, Independencia, George Washington, Delgado y Leopoldo Navarro, para evitar la zona de mayor impacto alrededor del Centro Olímpico, donde se ubica el estadio.

Se mantienen las restricciones de estacionamiento en las avenidas Máximo Gómez, 27 de Febrero, Kennedy y Ortega y Gasset, así como el acceso vehicular controlado al interior del Centro Olímpico.

Más de 200 agentes de la Digesett continuarán desplegados para garantizar la fluidez, la seguridad vial y el cumplimiento de las medidas durante el desarrollo del evento.

Bad Bunny hizo vibrar anoche a los miles de fanáticos que abarrotaron el Estado Olímpico de Santo Domingo, en el inicio de su esperada gira mundial ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, que también llevará a Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de concluir en Bélgica el 22 de julio de 2026.

