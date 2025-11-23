El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron una alerta de búsqueda y captura contra cuatro hombres vinculados a una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico desmantelada recientemente durante un operativo que incluyó 36 allanamientos en el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís.

Las autoridades identificaron a los prófugos como el serbio Marco Popovic y los dominicanos Gregory Arturo Calzado Paredes, alias Biliguel, José Francisco Sabino Castillo y Francisco Colon Natera, alias Kelito, quienes están siendo requeridos mediante órdenes judiciales para que respondan las acusaciones que pesan en su contra.

El Ministerio Público y la DNCD solicitaron la colaboración de los ciudadanos que, siguiendo los protocolos de anonimato y confidencialidad establecidos para estos casos, puedan colaborar con cualquier información que permita localizar a los fugitivos.

De acuerdo con un comunicado de la DNCD, el grupo forma parte de una estructura criminal de la que ya se capturó una parte, como resultado de varios meses de investigación y seguimiento que permitieron la incautación de un alijo de 200 paquetes de cocaína realizado en el Puerto Multimodal Caucedo, el pasado 7 de noviembre.

En principio, dentro de esta operación fueron detenidas 16 personas, durante 36 allanamientos realizados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.

