El presidente Luis Abinader designó a la doctora Aura Celeste Fernández Rodríguez como Gerente General del Consejo Nacional de la Seguridad Social, CNSS, mediante el Decreto núm. 541-25, emitido en esta fecha.

Como indica la Ley núm. 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y que regula el funcionamiento de dicho ente, es el propio CNSS que remite al presidente de la República una terna de personas que cumplan con los requisitos legales para ocupar dicha posición.

La referida terna fue recibida por el presidente Abinader, mediante comunicación núm. 00001997, del 19 de septiembre de 2025, y se postuló a tales fines, además de la doctora Fernández Rodríguez, a los señores Pedro Rodríguez Velásquez y Félix Joel Almonte Inoa.

Aura Celeste Fernández Rodríguez es abogada con más de 40 años de experiencia. Fue miembro de la Junta central Electoral en dos periodos, coordinadora del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, miembro de la comisión de juristas que elaboró el Anteproyecto de Reforma Constitucional que culminó en la Constitución de 2010 y es presidenta honorífica del Consejo Nacional de Bioética en Salud.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más