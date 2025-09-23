La abogada Aura Celeste Fernández juró este martes como nueva titular del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), tras ser elegida la semana pasada de entre una terna enviada al presidente Luis Abinader.

Fernández fue juramentada por el ministro de Trabajo y presidente del CNSS, Eddy Olivares, en un acto en el que participaron miembros y funcionarios de ese organismo del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Durante el evento, Olivares destacó que el Consejo es la más alta instancia del Sistema de Seguridad Social lo que hace necesario que funcione con una coordinación efectiva y armónica, lo cual, a su juicio, garantizará Fernández, abogada con más de 40 años de experiencia.

La nueva titular del CNSS fue jueza de la Junta central Electoral (JCE) en dos periodos, coordinadora del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, miembro de la comisión de juristas que elaboró el Anteproyecto de Reforma Constitucional que culminó en la Constitución de 2010.

