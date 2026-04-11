La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este sábado la audiencia de solicitud de medida de coerción contra cinco personas acusadas de participar en la muerte del mayor de la Policía Nacional, Silo Miguel Popoters Polanco. Los imputados —Yoel Hernández Jiménez, Dalgwig David Valdez Marte, Yeimy Felipe García Heredia, José Miguel Guillermo de Jesús y Aneury Amaury Espino Tejeda— fueron detenidos tras el hecho registrado en el sector Villa Juana, en la capital dominicana.

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 00:30 del 5 de abril, en la avenida San Martín. El mayor Popoters Polanco se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptado por varios individuos, también en motocicletas.

Las investigaciones señalan que los agresores intentaron asaltarlo y, ante una presunta resistencia, le dispararon en múltiples ocasiones, provocando su muerte en el lugar.

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Tras el ataque, los responsables huyeron de la escena. La Policía Científica recolectó al menos 12 casquillos calibre 9 milímetros como evidencia clave para la investigación.

Proceso judicial y medidas solicitadas

En la audiencia de este sábado, el juez deberá decidir si acoge el pedido del Ministerio Público de imponer prisión preventiva a los cinco imputados, mientras continúan las pesquisas. La medida busca garantizar la presencia de los acusados durante el proceso y evitar posibles riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación.

El avance de la causa dependerá de los resultados de la audiencia y de la profundización de las investigaciones.

Entre los próximos pasos se espera la ampliación de pruebas periciales y testimoniales, así como la definición de eventuales responsabilidades individuales.

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