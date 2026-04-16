Así va la ruta del monorriel de Santiago en la emblemática Área Monumental

A cuatro años y 16 días de iniciados los trabajos del sistema de transporte del monorriel de Santiago, los contratistas aún no superan uno de los puntos críticos del trazado: el paso por la emblemática Área Monumental, donde la circulación de los trenes no puede tapar el principal símbolo de Santiago y el Cibao.

Para sobreponerse a las voces que se niegan a que la estructura del nuevo sistema de transporte compita visualmente con el Monumento a los Héroes de la Restauración, en este punto se construye lo que el ingeniero Jael Isa, encargado de la obra, ha definido como un paso de trinchera.

Este tramo, que va desde la avenida Francia hasta la plaza de Santiago el Mayor (Patrón Santiago), divide en dos la Zona Monumental y los jardines del Gran Teatro del Cibao (GTC), cruza la calle Daniel Espinal y elimina la avenida Coronel Juan Lora Fernández, que conecta el Patrón Santiago con el Monumento.

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Esta parte del trazado del monorriel es considerada uno de los puntos críticos de la obra, que se espera esté lista para finales de 2026, fecha prevista para las primeras pruebas.

En el tramo ya está definido el recorrido y se han colocado las vigas de hormigón, sobre las cuales se procederá luego a instalar los rieles para la alimentación energética del sistema.

Este tramo también contempla la parada número 11 del monorriel de Santiago, la cual ocupará parte de los jardines del teatro. El monorriel de Santiago conectará el distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos) con la zona sur de la ciudad, específicamente en Los Jazmines, en la avenida Yapur Dumit.

Las autoridades promueven la obra como el proyecto con el que se logrará una mejor movilidad en el tránsito de Santiago de los Caballeros.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más