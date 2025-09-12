El Ministerio Público arrestó tratando de salir del país a un hombre perseguido por el alijo de 3,004 paquetes (6,740 libras) de marihuana ocupado en mayo pasado en la terminal de Haina Oriental por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismos de inteligencia del Estado y las autoridades portuarias.

El arresto de J.F.A se produjo en el momento en que trató de salir por el Aeropuerto Internacional de Las Américas en un vuelo comercial con destino a Lima, Perú, cuya detención se ampara en la orden judicial número AJ0026783.

Al imputado se le confiscó una cartera de color marrón con 2,200 euros y 269 dólares. Además, un pasaporte a su nombre, el pase de abordar, la cédula y la licencia de conducir a su nombre. También, una mochila color negro que contenía en su interior una computadora Acer y varias prendas de vestir.

J.F.A está ligado al alijo ocupado en un operativo realizado por los cuerpos del orden con el apoyo de unidades caninas en el puerto de Haina Oriental.

Se recuerda que tras recibir informes de inteligencia, las autoridades intervinieron un contenedor con decenas de cajas de cartón, que según el manifiesto estaba cargado de arena para ser utilizadas en los espacios destinados a las necesidades fisiológicas de los gatos en los hogares.

Siguiendo instrucciones del accionante fiscal el contenedor fue escaneado en una de las máquinas de rayos X que detectó imágenes sospechosas en su interior, por lo que se puso en marcha inmediatamente el protocolo de actuación para estos casos.

Efectivamente, tras una inspección más rigurosa, se encontró dentro del contenedor un total de 115 cajas que contenían 3,004 paquetes de marihuana, envueltos todos en papel lumínico.

El contenedor, procedente de Guatemala, fue embarcado el 16 de marzo de 2025; posteriormente, arribó al puerto de transbordo en Panamá el 25 de marzo, donde permaneció hasta su reembarque el 16 de abril, llegando finalmente al puerto de Río Haina el 22 de abril de 2025.

Como parte de ese proceso, en mayo pasado, los agentes y fiscales, se trasladaron al Residencial Garden City II, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, donde, amparadas en la orden número 2025-AJ0026783, fueron arrestados Marlon Darío Marzan Ramírez, Manuel Augusto Ramírez Sánchez, Maicol Ramírez Quezada y Jazmín Simeon Yena, quienes, según la investigación, estarían vinculados a esta estructura de narcotráfico internacional.

En la intervención se halló además dos carros, varios celulares, dinero en efectivo, documentos y otras evidencias vinculadas a la investigación.

