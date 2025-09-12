Un maestro perdió la vida en la comunidad de Boca de Mao, provincia Valverde, luego de ser atacado con un cuchillo al resistirse a entregar 100 pesos a un hombre conocido en la zona como consumidor de drogas.

De acuerdo con testigos, el agresor, identificado únicamente como Jarri, interceptó al educador Mario Saladin frente a la escuela de la comunidad para exigirle la suma de dinero. Ante la negativa, el atacante lo hirió en tres ocasiones, ocasionándole la muerte en el lugar.

El trágico hecho ha causado consternación entre estudiantes, colegas y residentes de Boca de Mao, quienes lamentaron la pérdida del maestro y reclamaron mayor seguridad en la zona.

La víctima residía en el batey Libertad de la misma localidad, donde era reconocido por su dedicación a la enseñanza y su compromiso con la comunidad.

