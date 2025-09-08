La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público y el respaldo de la Fuerza de Tarea Interagencial de Los Pilones, arrestó a dos hombres y una mujer e incautó 36 paquetes presumiblemente de cocaína, durante una intervención en el municipio de Baní, provincia Peravia.

La acción se llevó a cabo en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, específicamente en el puesto de chequeo Los Pilones, donde fueron interceptados dos vehículos que, de acuerdo con informes de inteligencia, estarían vinculados a una transacción de sustancias narcóticas.

Al inspeccionar un carro Kia K5, los agentes encontraron 35 paquetes escondidos en la parte trasera de los asientos, envueltos en cinta adhesiva de distintos colores y con varios logotipos. En un segundo vehículo, una yipeta Hyundai Tucson, se decomisó otro paquete cilíndrico, también envuelto en cinta, para un total de 36 paquetes.

Además, fueron confiscados dos vehículos, cinco teléfonos celulares, documentos personales y otras evidencias. Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La DNCD informó que los paquetes fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras continúan las investigaciones para determinar si hay más personas implicadas en la frustrada operación de narcotráfico.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más