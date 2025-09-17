Arrestan dos hombres con 93 paquetes de presunta cocaína

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con miembros del Ministerio Público, incautaron 93 paquetes presumiblemente de cocaína durante un operativo simultáneo desarrollado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia, y en el municipio Santo Domingo Oeste.

La DNCD explicó mediante un comunicado que las unidades operativas, bajo la coordinación de fiscales, dieron persecución a un vehículo marca Changan, modelo Boot X7 Plus, color blanco, cuyo conductor, de acuerdo con informes de inteligencia, formaría parte de una red criminal dedicada al narcotráfico.

Al intervenir el vehículo en la calle Boulevard del Mar, próximo a la terminal de Punta Cana, se decomisó una maleta que contenía dos mochilas con 29 paquetes de presunta cocaína. Además, se confiscaron un teléfono celular, una placa de vehículo, un pasaporte y otros documentos de interés para la investigación.

La institución indicó que, en seguimiento a la operación, agentes en el Gran Santo Domingo montaron labores de vigilancia sobre otro individuo que se desplazaba por la autopista Duarte, siendo interceptado a la altura del kilómetro 22, próximo a la entrada de la carretera La Cuaba.

Por disposición del fiscal actuante, se procedió a la inspección del automóvil, encontrando tres compartimientos secretos (caletas) en los asientos delanteros y en la parte trasera de una yipeta Kia Sorento se confiscaron 64 paquetes de presunta cocaína, así como una pistola marca Bersa, con un cargador y once cápsulas.

También fueron incautadas cuatro maletas, 14 mochilas, dos celulares, un rollo de plástico, RD$ 10,600, un dólar y diversos documentos personales.

El Ministerio Público y la DNCD continúan las investigaciones en torno a esta red criminal, cuyo modus operandi consiste en utilizar mulas del narcotráfico para transportar drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Los dos detenidos, de nacionalidad dominicana, serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

La DNCD señaló que en total decomisaron 93 paquetes de presunta cocaína, los cuales fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.

