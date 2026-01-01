Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, (CESAC), arrestaron a otra mujer bajo acusaciones de formar parte de una red, a la que se le confiscó ocho paquetes de cocaína en el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

La DNCD dijo que se trata de Nefry González Rivas, quien trabajaba en una empresa que ofrece servicios aéreos en la terminal y que, según informes, es una de las principales cabecillas dentro de esta estructura que operaba en el AILA.

El organismo dio a conocer el arresto de Julio César Guzmán Torres, Rafael González Núñez, Rafelito García Méndez y Ángela Orquídea Feliz Félix, quienes según las indagatorias, se comisionaron para permitir la entrada de los paquetes a una aeronave que viajaría a Madrid, España.

Se ha establecido en el marco de la investigación, que los imputados, todos empleados de líneas aéreas y empresas que prestan servicios en la terminal, utilizaban sus puestos para facilitar el envío de drogas a Europa, agregó el organismo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta una investigación en relación al desmantelamiento de esta red, y no descartan que se produzcan otros apresamientos en las próximas horas.

González Rivas será sometida a la justicia en las próximas horas. Con su detención suman cinco los arrestados, dos mujeres y tres hombres.

Agentes de la DNCD y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria iniciaron hace más de cuatro meses, una investigación, tras ocuparse en agosto de este año, ocho paquetes de cocaína, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, JFPG.

Las unidades actuantes, acompañados por canes detectores, realizaban labores de inspección en depósitos y cargas con destino a Madrid, España, cuando detectaron objetos sospechosos en el interior de uno de los zafacones, utilizados para depositar los desperdicios de las cocinas de los aviones.

El recipiente fue llevado al área de verificación, donde se confiscaron ocho paquetes de cocaína, con un peso total de 8.23 kilogramos, según el análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Las fuerzas de seguridad reafirman su firme compromiso de arrestar y poner a disposición de la justicia a los violadores de la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.